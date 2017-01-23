ФНС пополнила реестр онлайн-касс

ФНС включила в реестр контрольно-кассовой техники сведения о трех новых моделях - «Меркурий-115Ф», «Меркурий-185Ф» и «СПАРК-115-Ф» - приказ от 19 января 2017 г. № ЕД-7-20/18. Теперь в реестре ККТ 51 модель онлайн-касс.

С 1 июля 2017 года все должны применять онлайн-кассы с фискальным накопителем и передавать информацию о пробитых чеках в ФНС.

Исключение – налогоплательщики на вмененке, патенте, а также те, кто оказывает услуги населению. Они перейдут на онлайн-кассы с 1 июля 2018 года.



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