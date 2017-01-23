Материалы сайта «Главбух» (раздел «Консультация эксперта») пополнились новыми разъяснениями и консультациями.
Из них вы узнаете, как составлять налоговые декларации, расчеты по страховым взносам, начислять и уплачивать НДС, налог на прибыль, налог на имущество, НДФЛ, единый налог при УСН.
Значительная часть разъяснений посвящена взносам по обязательному социальному страхованию, а также порядку бухгалтерского и налогового учета различных хозяйственных операций.
- Субсидия лизинг
- Учет субсидии при расчете ЕСХН
- Возмещение НДС. Спор с налоговой инспекцией
- Книга покупок и книга продаж на УСН
- Стандартный вычет ребенок
- Розничная торговля пивом ЕНВД
- Договор на оказание услуг по видеосъемке
- закрытие счета ип
- Продление больничного по беременности и родам.
- Комиссия банка в расходы по налогу на прибыль
- НДФЛ
- Техосмотр автомобиля
- Как лучше признавать в бух. и налог. учете призы, которые дарит наша компания победителям акций
- Как учесть комплектующие для компьютеров.
- Учет расходов по экспертизе
- НДС вычет возврат аванса
- ККМ в обособленном подразделении
- учетная политика на 2013 год
- Закрытие одного из видов деятельности на ЕНВД.
- Применение ЕНВД при строительстве деревянных домов и бань
- Переход с УСН на ОСНО
- передача инженерных сетей властям
- Как застройщику отразить в бухучете и при налогообложении строительство объекта для собственного потребления и для продажи по договору купли-продажи
- Реализация иностранной организации услуг
- Как покупателю подтвердить расходы на приобретение товара без чека ККМ?
- Неверный ОКАТО
- Предприятие А сдает предприятию Б оборудование по договору оказания услуг оборудования и само работает на этом оборудовании.
- О непринятии к зачету сумм больничных
- В каких случаях выставляется корректировочный счет-фактура, пример заполнения и отражения в бух. и налоговом учете?
- Передать в залог объект культурного наследия
- Как заключить гражданско-правовой договор на выполнение работ
- Перевод сотрудника на режим неполного рабочего времени
- прекращение ЕНВД в добровольном порядке
- Об покупке предприятия
- договор обособленного подразделения
- Пособие по беременности и родам
- Можно ли учесть при расчете налога на прибыль стоимость авиабилета, который пришлось вернуть из-за того, что сотрудник задержался в командировке. Билет покупал сам сотрудник. Агентство вернуло деньги за вычетом некоторой суммы
- Страховые взносы по ГПД иностранцу
- Договор цессии
- Договор комиссии, НДС.
- О вариантах погашения дебиторской задолженности
- Подотчет взаимозачетом
- Страховые тарифы
- сделка с взаимозависимым лицом
- Налог на роскошь
- Обособленное подразделение
- Ставка НДС
- Расчет арендной платы
- О кадровых документах для начисления з/пл
- Кадастровые работы
- Обязательный аудит
- Расчетный период для расчета больничного
- Утилизация брака покупателем
- Как отразить в учете продажу доли (акций) учредителя.
- Как оформляется инвентаризация основных средств сданных в аренду.
- Как начислить и принять к вычету НДС при реализации товара в Казахстан.
- Розничная торговля при УСН
- О кодах экономической деятельности
- Коммутатор
- О уведомлении о расторжении трудового договора с иностранцем
- Ликвидация ООО
- Резерв по сомнительным долгам
- Акт приема передачи автомобиля делать на каждую поездку собственника авто?
- Продажа доли в уставном капитале
- Договор подряда с временно прибывающим
- Лицензия на право пользования ПО
- как посреднику на упрощенке учесть вознаграждение, размер которого заранее неизвестен. Вознаграждение включено в аванс, выдаваемый посреднику для исполнения договора
- В больничном нет подписи врача
- Грант
- ИП, взносы 2014.
- инкассо
- Субсидия, налог на прибыль
- Отчёты и паспорт
- Переход на иной порядок уплаты налога на прибыль
- Кадровые документы на директора
- Перемещение оборудования
- Оплата дней по уходу за ребенком инвалидом. НДФЛ и взносы
- Об учете страховых взносов
- 3-ндфл
- Реализация физлицам, документальное оформление.
- График сменности
- Фиксированные платежи ИП 2014
- Компенсация за задержку зарплаты
- Расходы на командировку при УСН
- Заполнение декларации по налогу на имущество
- Счет-фактура на аванс
- Оформление оборудования полученного во временное пользование
- предоставление бухгалтерской отчетности за 2013 год. УСН.
- Предоставление уточненной декларации по НДС
- Продажа имущества, налоги.
- Порядок перехода на патентную систему
- Обложение услуг НДС
- Расходы на негосударственное пенсионное обеспечение
- О документальном подтверждении тарифов страховых взносов
- Амортизация основного средства
- Инвентаризация выявленный излишек
- Об оплате выходных, приходящихся на командировку
- Учет расходов на ремонт
- Правильное проведение акции
- Отчет в 2014 году
- Создание филиала
- Расходы на перевод
- Ликвидация
- Покупка жилья льготы
- Требования к управляющей компании