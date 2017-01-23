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Арендатор удерживает НДФЛ со стоимости ремонта в помещении частника

23 января 216 просмотров

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Компания отремонтировала нежилое помещение, которое арендовала у частника. Тогда со стоимости ремонта придется удержать НДФЛ. Так разъяснили финансисты.

НДФЛ удерживают со всех доходов налогоплательщика, которые он получил в денежной или в натуральной форме (п. 1 ст. 210 Налогового кодекса РФ). Работы в интересах физлица – его доходы в натуральной форме (подп. 2 п. 2 ст. 211 Налогового кодекса РФ). Так что стоимость ремонта (неотделимых улучшений) облагается НДФЛ. Удержать налог и перечислить его в бюджет должен налоговый агент – арендатор. Датой получения дохода считается день, когда закончится действие договора аренды (письмо Минфина России от 29 декабря 2016 г. № 03-04-05/79439).

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написала на форуме журнала «Главбух»:
Если акт от поставщика датирован 2015 годом, но получили вы его только сейчас, расходы можно учесть в текущем периоде. Ведь из-за ошибки налог на прибыль в 2015 году переплатили (п. 1 ст. 54 НК РФ).

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