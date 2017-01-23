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В 2-НДФЛ за 2016 год учтите все изменения

23 января 1488 просмотров

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Не позднее 3 апреля 2017 года компании должны отчитать в инспекции по 2-НДФЛ. Если налог не удалось удержать, справки подают не позднее 1 марта 2017 года. УФНС по Новгородской области разъяснило, как заполнять 2-НДФЛ с учетом изменений.

Форму 2-НДФЛ обязаны заполнить все организации – налоговые агенты (п. 2 ст. 230 Налогового кодекса РФ). Отчитываются в электронном виде. Но если численность сотрудников, получивших доход, не более 10 человек, можно подать 2-НДФЛ на бумаге.

Чтобы составить справки, сведения берут из специального регистра по учету налога на доходы физлиц. Данные о вычетах и доходах отражаются в рублях и копейках, а налог показывают только в рублях.

ФНС России изменила коды доходов и вычетов (приказ от 22 ноября 2016 г. № ММВ-7-11/633@). Появился код 2002 для премий за производственные результаты. Вознаграждения за счет прибыли надо отражать с кодом 2003. В перечень добавили новые коды доходов по операциям с ценными бумагами, производными финансовыми инструментами (коды 1544- 1549, 1551-1554). Изменились коды детских вычетов.

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написала на форуме журнала «Главбух»:
Если акт от поставщика датирован 2015 годом, но получили вы его только сейчас, расходы можно учесть в текущем периоде. Ведь из-за ошибки налог на прибыль в 2015 году переплатили (п. 1 ст. 54 НК РФ).

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