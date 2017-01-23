ЦБ отозвал лицензии у трех банков

23 января ЦБ лишил лицензии барнаульский «Тальменка-Банк», омский «Сириус» и «Новацию» из Майкопа. Об этом сообщила пресс-служба регулятора.

«Тальменка-банк» полностью утратил собственный капитал. Банк передавал недостоверную информацию в Росфинмониторинг и не запрашивал у клиентов необходимые бумаги для идентификации. По величине активов «Тальменка-Банк» занимал 425-е место в банковской системе России.



Банк «Сириус» стал банкротом. Организация передавала в Росфинмониторинг некачественную информацию по операциям обязательного контроля. «Сириус» занимал 527-е место по величине активов в отечественной банковской системе.

«Новация» проводила высокорискованную кредитную политику: размещала деньги в активы низкого качества. Банк не смог погасить долги и оказался на грани банкротства. «Новация» занимала 416-е место по величине активов в банковской системе РФ.

«Тальменка-банк» и «Новация» – участники системы страхования вкладов. Клиенты получат возмещение в полной сумме вклада, но не более 1,4 млн руб.

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