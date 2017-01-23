НДФЛ не облагают стипендии независимо от источника выплат

Образовательное учреждение выплачивает студентам стипендии за счет средств будущего работодателя. Удерживать с них НДФЛ не надо, пояснили финансисты.

Стипендии, которые выплачиваются учащимся учреждений высшего и послевузовского профессионального образования, научно-исследовательских учреждений, учреждений начального и среднего профессионального образования НДФЛ не облагаются (п. 11 ст. 217 Налогового кодекса РФ).

Виды стипендий перечислены в пункте 1 статьи 36 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». Здесь также названы стипендии, назначенные юридическими лицами. Поэтому НФДЛ не облагаются стипендии, которые выплачивают образовательные учреждения своим студентам независимо от источника финансирования стипендий. Об этом – в письме Минфина России от 28 декабря 2016 г. № 03-04-06/79271.

Еще читайте: