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Готов образец заполнения 4-ФСС за 2016 год

23 января 584 просмотра

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25 января – последний день сдачи электронной 4-ФСС за 2016 год. С 1 квартала вы перейдете на новую отчетность по взносам вместо привычных 4-ФСС и РСВ-1 будете сдавать единый расчет по взносам в налоговую. Чтобы переход прошел без проблем, важно заполнить годовой 4-ФСС без ошибок.

Взносы за декабрь, которые заплатили до конца года, покажите в 4-ФСС за 2016 год.   По строке 16 таблицы 1  запишите декабрьские взносы на обязательное страхование. По строке 16 таблицы 7  – взносы на травматизм.

Остатки страховых взносов к уплате на конец 2016 года зафиксируйте:

в строке 19 таблицы 1 (по взносам на обязательное социальное страхование);
в строке 19 таблицы 7 (по взносам на травматизм).

Если на конец года осталось задолженность фонда перед организацией, то ее покажите:

в строках 9-11 таблицы 1 (по взносам на обязательное социальное страхование);
в строках 9-11 таблицы 7 (по взносам на травматизм).

Посмотрите образец заполнения 4-ФСС за 2016 год >>



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написала на форуме журнала «Главбух»:
Если акт от поставщика датирован 2015 годом, но получили вы его только сейчас, расходы можно учесть в текущем периоде. Ведь из-за ошибки налог на прибыль в 2015 году переплатили (п. 1 ст. 54 НК РФ).

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