Готов образец заполнения 4-ФСС за 2016 год

25 января – последний день сдачи электронной 4-ФСС за 2016 год. С 1 квартала вы перейдете на новую отчетность по взносам вместо привычных 4-ФСС и РСВ-1 будете сдавать единый расчет по взносам в налоговую. Чтобы переход прошел без проблем, важно заполнить годовой 4-ФСС без ошибок.

Взносы за декабрь, которые заплатили до конца года, покажите в 4-ФСС за 2016 год. По строке 16 таблицы 1 запишите декабрьские взносы на обязательное страхование. По строке 16 таблицы 7 – взносы на травматизм.

Остатки страховых взносов к уплате на конец 2016 года зафиксируйте:

– в строке 19 таблицы 1 (по взносам на обязательное социальное страхование);

– в строке 19 таблицы 7 (по взносам на травматизм).

Если на конец года осталось задолженность фонда перед организацией, то ее покажите:

– в строках 9-11 таблицы 1 (по взносам на обязательное социальное страхование);

– в строках 9-11 таблицы 7 (по взносам на травматизм).