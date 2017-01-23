Роструд выпустил приказ со списком законов, которые будут проверять трудовые инспекторы – приказ от 30 декабря 2016 г. № 538.
В списке 462 Закона. Напротив каждого написано, что именно будут проверять инспекторы. Например, они посмотрят, соблюдает ли компания статью 7 Закона № 402-ФЗ о бухгалтерском учете. В ней есть требования к главному бухгалтеру публичных акционерных обществ. У него должно быть высшее образование и стаж работы по специальности не менее трех лет из последних пяти. Если высшего образования в области бухучета и аудита нет, то стаж должен быть не менее пяти лет из последних семи. Также главным бухгалтером ПАО не может быть человек с неснятой или непогашенной судимостью за экономические преступления.
Внизу – таблица в которой мы собрали 10 ключевых законов, которые контролирует Роструд.
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Закон
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К кому закон устанавливает требования
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Что будут проверять трудовые инспекторы
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Трудовой кодекс
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Все работники и работодатели
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Документ полностью
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Налоговый кодекс
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Работники, которых вызвали в суд в качестве свидетеля, эксперта, переводчика и их работодатели
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Статья 131. За работниками, которых вызывали в ИФНС в качестве свидетелей, сохраняется заработная плата
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Семейный кодекс
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Работник, в отношении которого действует решение об удержании алиментов, и его работодатель
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Статья 109. Обязанность работодателя удерживать алименты
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Федеральный закон от 19 июня 2000 г. № 82-ФЗ «О минимальном размере оплаты труда»
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Все работники и работодатели
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Статья 1. Установлен минимальный размер оплаты труда с 1 июля 2016 года
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Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ (ред. от 29.12.2015) «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»
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Инвалиды и их работодатели
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Статья 23. Условия труда инвалидов
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Федеральный закон от 29 декабря 2006 г. № 255-ФЗ «Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством»
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Все работники и работодатели
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Статья 4.1. Права и обязанности страхователей
Статья 10. Продолжительность выплаты пособия по беременности и родам
Статья 11. Размер пособия по беременности и родам
Статья 11.1. Условия и продолжительность выплаты ежемесячного пособия по уходу за ребенком
Статья 11.2. Размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком
Статья 12. Сроки обращения за пособиями по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, ежемесячным пособием по уходу за ребенком
Статья 13. Порядок назначения и выплаты пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, ежемесячного пособия по уходу за ребенком
Статья 14. Порядок исчисления пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, ежемесячного пособия по уходу за ребенком
Статья 15. Сроки назначения и выплаты пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, ежемесячного пособия по уходу за ребенком
Статья 16. Порядок исчисления страхового стажа для определения размеров пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и родам
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Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»
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Физические лица, обязанные при приеме на работу предоставлять сведения о доходах и имуществе
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Часть 1 статьи 8. Определены категории граждан, которые обязаны при поступлении на работу сообщать работодателю сведения о своих доходах и имуществе
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Федеральный закон от 30 декабря 2008 г. № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности»
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Аудиторы и их работодатели
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Статья 4. Устанавливает требования к аудиторам
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Федеральный закон от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»
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Главные бухгалтеры организаций и их работодатели
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Статья 7. Устанавливает требования к главному бухгалтеру организации
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