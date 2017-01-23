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Узнайте, что проверят трудовые инспекторы в вашей компании

23 января 561 просмотр

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Роструд выпустил приказ со списком законов, которые будут проверять трудовые инспекторы – приказ от 30 декабря 2016 г. № 538.

В списке 462 Закона. Напротив каждого написано, что именно будут проверять инспекторы. Например, они посмотрят, соблюдает ли компания статью 7 Закона № 402-ФЗ о бухгалтерском  учете. В ней  есть требования к главному бухгалтеру публичных акционерных обществ. У него должно быть высшее образование и стаж работы по специальности не менее трех лет из последних пяти. Если высшего образования в области бухучета и аудита нет, то стаж должен быть не менее пяти лет из последних семи. Также главным бухгалтером ПАО не может быть человек с неснятой или непогашенной судимостью за экономические преступления.

Внизу – таблица в которой мы собрали 10 ключевых законов, которые контролирует Роструд.

Скачать полный перечень законов, которые проверяют трудовые инспекторы >>

Закон

К кому закон устанавливает требования

Что будут проверять трудовые инспекторы

Трудовой кодекс

Все работники и работодатели

Документ полностью

Налоговый кодекс

Работники, которых вызвали  в суд в качестве свидетеля, эксперта, переводчика и их работодатели

Статья 131. За работниками, которых вызывали в ИФНС в качестве свидетелей, сохраняется заработная плата

Семейный кодекс

Работник, в отношении которого действует решение об удержании алиментов, и его работодатель

Статья 109. Обязанность работодателя удерживать алименты

Федеральный закон от 19 июня 2000 г. № 82-ФЗ «О минимальном размере оплаты труда»

Все работники и работодатели

Статья 1. Установлен минимальный размер оплаты труда с 1 июля 2016 года

Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ (ред. от 29.12.2015) «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»

Инвалиды и их работодатели

Статья 23. Условия труда инвалидов

Федеральный закон от 29 декабря 2006 г. № 255-ФЗ «Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством»

Все работники и работодатели

Статья 4.1. Права и обязанности страхователей

Статья 10. Продолжительность выплаты пособия по беременности и родам

Статья 11. Размер пособия по беременности и родам

Статья 11.1. Условия и продолжительность выплаты ежемесячного пособия по уходу за ребенком

 Статья 11.2. Размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком

Статья 12. Сроки обращения за пособиями по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, ежемесячным пособием по уходу за ребенком

Статья 13. Порядок назначения и выплаты пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, ежемесячного пособия по уходу за ребенком

Статья 14. Порядок исчисления пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, ежемесячного пособия по уходу за ребенком

Статья 15. Сроки назначения и выплаты пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, ежемесячного пособия по уходу за ребенком

Статья 16. Порядок исчисления страхового стажа для определения размеров пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и родам

Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»

Физические лица, обязанные при приеме на работу предоставлять сведения о доходах и имуществе

Часть 1 статьи 8. Определены категории граждан, которые обязаны при поступлении на работу сообщать работодателю сведения о своих доходах и имуществе

Федеральный закон от 30 декабря 2008 г. № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности»

Аудиторы и их работодатели

Статья 4. Устанавливает требования к аудиторам

Федеральный закон от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»

Главные бухгалтеры организаций и их работодатели

Статья 7. Устанавливает требования к главному бухгалтеру организации

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написала на форуме журнала «Главбух»:
Если акт от поставщика датирован 2015 годом, но получили вы его только сейчас, расходы можно учесть в текущем периоде. Ведь из-за ошибки налог на прибыль в 2015 году переплатили (п. 1 ст. 54 НК РФ).

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