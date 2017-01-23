В этом году пенсии проиндексируют

В 2017 году Правительство возвращается к прежней системе индексации пенсий.

В 2017 году средний размер пенсий в РФ достигнет 13 620 рублей. Об этом заявила вице-премьер Ольга Голодец на совещании кабинета министров.

Страховая пенсия в этом году будет повышена с 1 февраля. Она вырастет на уровень инфляции 2016 года, которая составила 5,4 процента. При этом Минтруд готовит нормативный акт Правительства, который предусматривает дополнительную индексацию пенсий с 1 апреля 2017 года.

О том, как повышали выплаты пенсионерам по итогам 2016 года, читайте в статье «Единовременная выплата пенсионерам в 2017 году: кому положена».