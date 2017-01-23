Когда со стоимости молока за вредность удерживать НДФЛ

Компания выдает молоко на вредных работах сотрудникам, которые не являются ее работниками. Тогда придется удержать НДФЛ. Так разъяснили финансисты.

Компенсации НДФЛ не облагаются (ст. 217 Налогового кодекса РФ). На вредных работах сотрудникам выдают бесплатно молоко или другие равноценные пищевые продукты (ст. 222 Трудового кодекса РФ). Льгота действует для работников компании (ИП). Если человек не является работником (не заключил трудовой договор), молоко ему не полагается. А если молочные продукты выдают, с их стоимости придется удерживать НФЛ – письмо Минфина России от 16 января 2017 г. № 03-04-06/1220.

О допотпуске за вредность читайте в статье «Отпуск за вредные условия труда».