ФНС изменила порядок сдачи 6-НДФЛ и справок 2-НДФЛ

Начиная с отчетности за 2016 год все расчеты 6-НДФЛ и справки 2-НДФЛ крупнейшие налогоплательщики сдают не в межрегиональные, а в территориальные налоговые инспекции. То есть – в том же порядке, что и обычные организации. Об этом сообщила ФНС в письме от 19 декабря 2016 г. № БС-4-11/24349.

Когда будете готовить справки 2-НДФЛ за 2016 год, учтите три изменения. А годовой 6-НДФЛ проверьте особенно тщательно. Ведь инспекторы будут сравнивать его со справками 2-НДФЛ и платежами по контрольным соотношениям.

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