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ФНС изменила порядок сдачи 6-НДФЛ и справок 2-НДФЛ

24 января 3483 просмотра

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Начиная с отчетности за 2016 год все расчеты 6-НДФЛ и справки 2-НДФЛ крупнейшие налогоплательщики сдают не в межрегиональные, а в территориальные налоговые инспекции. То есть – в том же порядке, что и обычные организации. Об этом сообщила ФНС в письме от 19 декабря 2016 г. № БС-4-11/24349.

Когда будете готовить справки 2-НДФЛ за 2016 год, учтите три изменения. А годовой 6-НДФЛ проверьте особенно тщательно. Ведь инспекторы будут сравнивать его со справками 2-НДФЛ и платежами по контрольным соотношениям.

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написала на форуме журнала «Главбух»:
Если акт от поставщика датирован 2015 годом, но получили вы его только сейчас, расходы можно учесть в текущем периоде. Ведь из-за ошибки налог на прибыль в 2015 году переплатили (п. 1 ст. 54 НК РФ).

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