Инспекторы предупреждают о рассылках с опасным вирусом

Налоговая служба предупреждает, что мошенники все чаще рассылают письма с уведомлениями о задолженности и ссылками на вирус-шифровальщик.

Инспекторы напомнили, что направляют рассылку только тем, кто указал и подтвердил адрес своей почты в личном кабинете налогоплательщика. В таких письмах контролеры обычно пишут об изменениях в кабинете, о регистрации обращения в службу и о том, что дали ответ на него. Формат ответа на обращение – pdf или xml – пользователь выбирает сам, когда заходит на сайт.

Новостную рассылку инспекторы дублируют на главной странице сайта www.nalog.ru. ФНС не рассылает сообщения о долгах и с предложением оплатить их онлайн.