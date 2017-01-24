Работодатель сам решает, что применять - профстандарт или квалификационный справочник

Если наименование должности есть и в профстандарте, и в квалификационном справочнике, работодатель сам решает, какой документ применять. Так разъяснил Минтруд.
Если должность предполагает компенсации, льготы или ограничения, работодатель должен указывать ее в соответствии с квалификационным справочником или профстандартом. Как называть в итоге, решать компании – письмо Минтруда России от 26 декабря 2016 г. № 15-2/ООГ-4698..Чиновники привели в пример специалиста по охране труда. Требования к стажу и образованию по этой должности есть в обоих документах. Работодатель сам решает, какой документ применять.
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