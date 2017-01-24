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С полученного от взаимозависимых лиц имущества надо заплатить налог

24 января 278 просмотров

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Если компания приобрела движимое имущество у взаимозависимого лица, она должна заплатить налог на имущество. На это указали финансисты.

Налогом на имущество не облагаются основные средства I и II амортизационной группы (подп. 8 п. 4 ст. 374 Налогового кодекса РФ). Правило действует вне зависимости от того, когда объект приняли на учет в качестве ОС и когда его передали между взаимозависимыми лицами. Движимое имущество других амортизационных групп, которое приняли на учет с 2013 года в качестве основных средств, также не облагается налогом на имущество. Исключение составляет имущество, которое получили в результате реорганизации или ликвидации юридических лиц или от взаимозависимых лиц (п. 25 ст. 381 Налогового кодекса РФ). Так что движимое имущество иных амортизационных групп (не I и II), приобретенное у взаимозависимого лица, облагается налогом на имущество – письмо Минфина России от 23 декабря 2016 г. № 03-05-05-01/77567.

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написала на форуме журнала «Главбух»:
Если акт от поставщика датирован 2015 годом, но получили вы его только сейчас, расходы можно учесть в текущем периоде. Ведь из-за ошибки налог на прибыль в 2015 году переплатили (п. 1 ст. 54 НК РФ).

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