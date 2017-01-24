Декларацию по упрощенке за 2016 год сдавайте по новой форме

ФНС обновила декларацию по упрощенке. Новый бланк утвержден приказом от 26 февраля 2016 г. № ММВ-7-3/99.

Теперь в декларации появился новый подраздел для торгового сбора. Его заполняют розничные продавцы с объектом «доходы».

Еще одна поправка –в форме можно привести пониженную ставку для объекта «доходы». Раньше в декларации не было места для пониженных ставок.

Компании должны сдать новую декларацию за 2016 год не позднее 31 марта, а предприниматели – не позднее 2 мая (30 апреля и 1 мая – выходные дни).

Если ваша компания на УСН: