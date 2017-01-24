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Декларацию по упрощенке за 2016 год сдавайте по новой форме

24 января 784 просмотра

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ФНС обновила декларацию по упрощенке. Новый бланк утвержден приказом от 26 февраля 2016 г. № ММВ-7-3/99.

Теперь в декларации появился новый подраздел для торгового сбора. Его заполняют розничные продавцы с объектом «доходы».

Еще одна поправка –в форме можно привести пониженную ставку для объекта «доходы». Раньше в декларации не было места для пониженных ставок.

 Компании должны сдать новую декларацию за 2016 год не позднее 31 марта, а предприниматели – не позднее 2 мая (30 апреля и 1 мая – выходные дни).

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написала на форуме журнала «Главбух»:
Если акт от поставщика датирован 2015 годом, но получили вы его только сейчас, расходы можно учесть в текущем периоде. Ведь из-за ошибки налог на прибыль в 2015 году переплатили (п. 1 ст. 54 НК РФ).

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