Декларацию по упрощенке за 2016 год сдавайте по новой форме

ФНС обновила декларацию по упрощенке. Новый бланк утвержден приказом от 26 февраля 2016 г. № ММВ-7-3/99.
Теперь в декларации появился новый подраздел для торгового сбора. Его заполняют розничные продавцы с объектом «доходы».
Еще одна поправка –в форме можно привести пониженную ставку для объекта «доходы». Раньше в декларации не было места для пониженных ставок.
Компании должны сдать новую декларацию за 2016 год не позднее 31 марта, а предприниматели – не позднее 2 мая (30 апреля и 1 мая – выходные дни).
Если ваша компания на УСН:
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