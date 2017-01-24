Сроки уплаты транспортного налога (перечисления авансовых платежей) устанавливаются региональными законами. Какой КБК по транспортному налогу с 2017 года организациям ставить в платежках, мы показали ниже. В таблице есть КБК для уплаты транспортного налога, пени и штрафов по налогу.

· КБК: 182 1 06 040 11 02 1000 110 — КБК для перечисления налога. Транспортный налог с организаций

· КБК: 182 1 06 040 11 02 2100 110 — КБК для перечисления пени. Транспортный налог с организаций

· КБК: 182 1 06 040 11 02 3000 110 — КБК для перечисления штрафа. Транспортный налог с организаций

· КБК: 182 1 06 040 12 02 1000 110 — КБК для перечисления налога. Транспортный налог с физических лиц

· КБК: 182 1 06 040 12 02 2100 110 — КБК для перечисления пени. Транспортный налог с физических лиц

· КБК: 182 1 06 040 12 02 3000 110 — КБК для перечисления штрафа. Транспортный налог с физических лиц

Напомним, что срок уплаты годовой суммы налога не может быть установлен ранее 1 февраля года, следующего за истекшим налоговым периодом (п. 1 ст. 363 НК РФ).

Если срок перечисления транспортного налога (авансового платежа) выпадает на нерабочий день, то налог (авансовый платеж) перечислите не позднее первого рабочего дня, следующего за нерабочим днем (п. 7 ст. 6.1 НК РФ).