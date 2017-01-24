До 15 февраля сдайте январский СЗВ-М в Пенсионный фонд. Когда будете формировать отчет, не забудьте о двух поправках. Первая – по формату. Вторая связана с ИНН.

Еще одна новость о СЗВ-М – ПФР передвинул сроки сдачи этого отчета.

Мы уже открыли для вас новый выпуск «Главбуха» № 3:

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