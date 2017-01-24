До 15 февраля сдайте январский СЗВ-М в Пенсионный фонд. Когда будете формировать отчет, не забудьте о двух поправках. Первая – по формату. Вторая связана с ИНН.
Еще одна новость о СЗВ-М – ПФР передвинул сроки сдачи этого отчета.
Мы уже открыли для вас новый выпуск «Главбуха» № 3:
Что изменилось
- Заранее сдайте первый новый расчет по взносам
- Учитывайте в расчетах новый МРОТ
- Налоговики без предупреждения снимут с учета старую кассу
- Счета-фактуры оформляйте с учетом новых писем Минфина
- За I квартал сдавайте новую декларацию по НДС
- В инспекцию можно сдавать меньше документов по НДС
- Удерживайте НДФЛ с обратных билетов из командировки
- Пересдайте декларацию по транспортному налогу, если у вас есть фуры
- О новых взносах и налоговой нагрузке — Сергей Тараканов
Налоги и бухучет
-
Как компании снижают налоги с помощью
упрощенки
- Справка 2-НДФЛ, которую инспекция ждет от вас в феврале
-
В СЗВ-М за январь два
изменения
Новые взносы
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Как вести новые карточки по взносам — главные правила
в картинках
-
Сообщите налоговикам, куда платите новые
взносы
-
Что нам будет, если поставили в январских платежках по взносам код 01
или 08
-
Самый интересный вопрос: на какую дату пересчитать суточные из‑за новых
взносов
-
Большая разница: бухгалтеры начисляют НДФЛ и взносы на одни и те же
выплаты
-
Три новых документа для расчетов
с ФСС
Расчеты
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Как законно платить налоги друг за друга — образцы для компании
и учредителя
-
ФНС об онлайн-кассах: кому больше нельзя работать без новой
ККТ
-
Как иправить ошибку: одной платежкой перечислили НДФЛ за разные
годы
-
Девять консультаций: об онлайн-кассах, ордерах, наличных платежах и расчетном
счете
Упрощенка
Вокруг бухгалтерии
-
Что можно, нужно и нельзя учитывать
на счете 43
-
«В этом году рассмотрят более 500 изменений в Налоговый
кодекс»#ГлавбухиМира
Дорогой коллега, вот новая формула от "Главбуха"!
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