По каким услугам в командировках опасно ставить НДС к вычету

При командировке компания вправе заявить вычет с расходов на гостиницу, на проезд туда и обратно, включая стоимость белья в поезде. Поставить к вычету НДС с дополнительных услуг нельзя. Например, с питания в поезде. Так решили в ФНС – письмо от 9 января 2017 г. № СД-4-3/2.

Инспекторы ссылаются на письмо Минфина от 6 октября 2016 г. № 03-07-11/58108. В нем финансисты говорят, что нельзя заявить к вычету НДС со стоимости питания в поезде и других сервисных услуг – санитарно-гигиенического набора, газет, журналов и т.д. Причина –пункт 7 статьи 171 НК РФ. Там сказано, что заявить вычет можно со стоимости аренды жилья, проезда (включая стоимость белья в поезде).

С 2017 года дальние ж/д перевозки облагаются НДС по нулевой ставке. В билете выделен налог только со стоимости сервисных услуг и белья. Как правило, это небольшая сумма 50-200 рублей. Если компания не готова спорить с инспекторами, она может не ставить НДС к вычету. Если компания готова к спору, сослаться можно на письмо Минфина от 10 июня 2016 г. № 03-03-06/1/34149. В нем чиновники говорят, что сервис входит в общую стоимость услуг по проезду.

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