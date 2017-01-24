10 примеров для 6-НДФЛ за 2016 год. Сверьтесь

Ситуация: вы начислили больничный в III квартале 2016 года, а выплатили в IV квартале. Отражать ли выплату в 6-НДФЛ за 2016 год? Больничный отразите в расчете 6-НДФЛ за 2016 год в разделе 2.

Пример. Больничный начислили 30 сентября – 10 000 руб., а выплатили 17 октября, тогда же и удержали НДФЛ.

Решение. В разделе 2 формы 6-НДФЛ за 2016 год укажите по строкам:

100 «Дата фактического получения дохода» – 17.10.2016;

110 «Дата удержания налога» – 17.10.2016;

120 «Срок перечисления налога» – 31.10.2016;

130 «Сумма фактического полученного дохода» – 10 000 руб.;

140 «Сумма удержанного налога» – 1300 руб.

Еще девять ситуаций и решения для них с примерами годового 6-НДФЛ смотрите в подборке от Системы Главбух.

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