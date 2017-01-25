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За 2016 год сдайте два комплекта справок 2-НДФЛ и два отчета 6-НДФЛ

25 января 1717 просмотров

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Если компания в течение 2016 года меняла адрес, сдайте два комплекта справок 2-НДФЛ и два отчета 6-НДФЛ за год. Такие рекомендации дала ФНС в письме от 27 декабря 2016 г. № БС-4-11/25114.

Отчитайтесь в инспекцию по новому адресу. Но все начисления и платежи со старым ОКТМО вносите в один отчет, а с новым — в другой. КПП в обоих случаях указывайте новый.

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написала на форуме журнала «Главбух»:
Если акт от поставщика датирован 2015 годом, но получили вы его только сейчас, расходы можно учесть в текущем периоде. Ведь из-за ошибки налог на прибыль в 2015 году переплатили (п. 1 ст. 54 НК РФ).

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