За 2016 год сдайте два комплекта справок 2-НДФЛ и два отчета 6-НДФЛ

Если компания в течение 2016 года меняла адрес, сдайте два комплекта справок 2-НДФЛ и два отчета 6-НДФЛ за год. Такие рекомендации дала ФНС в письме от 27 декабря 2016 г. № БС-4-11/25114.
Отчитайтесь в инспекцию по новому адресу. Но все начисления и платежи со старым ОКТМО вносите в один отчет, а с новым — в другой. КПП в обоих случаях указывайте новый.
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