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Удерживайте НДФЛ с обратных билетов из командировки

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Удерживайте НДФЛ с обратных билетов из командировки

25 января 370 просмотров

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У сотрудника, который надолго задержался в командировке, нужно удержать НДФЛ со стоимости обратного билета. Такое разъяснение выпустил Минфин – письмо от  7 декабря 2016 г. № 03-04-06/72892.

Компенсация расходов на проезд сотрудника до места командировки и обратно НДФЛ не облагается. В том числе когда ее продлили приказом директора.

Но если сотрудник вернулся из командировки позднее даты, которая указана в приказе на командировку, ситуация другая. На этот счет чиновники высказывали противоречивые мнения. Когда-то они считали, что компания обязана удержать НДФЛ независимо от того, на сколько сотрудник задержался (письмо Минфина России от 10 ноября 2005 г. № 03-03-04/2/111).

А теперь  Минфин предлагает исходить из сроков задержки >>

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написала на форуме журнала «Главбух»:
Если акт от поставщика датирован 2015 годом, но получили вы его только сейчас, расходы можно учесть в текущем периоде. Ведь из-за ошибки налог на прибыль в 2015 году переплатили (п. 1 ст. 54 НК РФ).

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