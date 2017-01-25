Удерживайте НДФЛ с обратных билетов из командировки

У сотрудника, который надолго задержался в командировке, нужно удержать НДФЛ со стоимости обратного билета. Такое разъяснение выпустил Минфин – письмо от 7 декабря 2016 г. № 03-04-06/72892.
Компенсация расходов на проезд сотрудника до места командировки и обратно НДФЛ не облагается. В том числе когда ее продлили приказом директора.
Но если сотрудник вернулся из командировки позднее даты, которая указана в приказе на командировку, ситуация другая. На этот счет чиновники высказывали противоречивые мнения. Когда-то они считали, что компания обязана удержать НДФЛ независимо от того, на сколько сотрудник задержался (письмо Минфина России от 10 ноября 2005 г. № 03-03-04/2/111).
А теперь Минфин предлагает исходить из сроков задержки >>
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