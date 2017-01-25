Материалы сайта «Главбух» (раздел «Консультация эксперта») пополнились новыми разъяснениями и консультациями.
Из них вы узнаете, как составлять налоговые декларации, расчеты по страховым взносам, начислять и уплачивать НДС, налог на прибыль, налог на имущество, НДФЛ, единый налог при УСН.
Значительная часть разъяснений посвящена взносам по обязательному социальному страхованию, а также порядку бухгалтерского и налогового учета различных хозяйственных операций.
- Составные части компьютера
- Скидка и возврат товара
- Средства под отчет
- О расходах на проезд сотрудников
- ЕНВД и ОСНО. Как вести учет.
- Передача предмета лизинга
- Неоформленный работник и чек ККМ
- 223-ФЗ
- отчетность
- Кто является плательщиком налога на имущество
- Стандартный налоговый вычет на ребенка
- Как удерживать задолженность, если на сотрудника поступило 2 исполнительных листа один по алиментам, другой по кредиту, по обоим сумма удержания по 50%.
- На каком основании можно выплатить выходное пособие при увольнении
- Какие документы и в какой срок подать для применения ЕНВД индивидуальному предпринимателю.
- Как оформить счет-фактуру при возврате аванса покупателю.
- База, выгода и декларация
- Средний заработок
- Операции с паем
- Обоснование оплаты
- О расчете налога на имущество по кадастровой стоимости
- О реализации имущества полученного по договору лизинга
- О пособиях за счет работодателя
- Цессия
- Добавление вида деятельности (ОКВЭД) при совершении разовой сделки
- БСО в подразделениях организации. Реквизиты
- Затраты на изготовление основного средства выявлены после введения эксплуатацию
- Договор цессии
- Страховые взносы
- трудовые отношения с дистанционным сотрудником
- тарифы взносов
- Вступительная отчетность
- Страховые взносы УСН в 2014 г.
- Уплата страховых взносов ИП на ПСН в 2014 году
- Заполнение декларации ЕНВД
- Об учете возврата товара поставщику
- Отзыв лицензии банка
- Об фиксированных страховых взносов при УСН
- Курьерская доставка
- Хранение документов
- Расчетный счет при реорганизации
- О прекращении одного из видов деятельности в рамках ЕНВД
- документы на изготовление ОС
- Отпуск
- Может ли ИП работать по трудовому договору
- Корректировочные счета-фактуры.
- Больничный
- Каким документом подтвердить расходы на покупку товара у физ. лица
- Договор с Белоруссией. Паспорт сделки
- Страхование жизни сотрудников
- Алименты с компенсации проезда к месту отдыха
- Как сдавать упрощенную декларацию в 2014 году
- Подарки к НГ (подарочные сертификаты). НДС, НДФЛ, страховые взносы
- Смена ИФНС
- Восстановление НДС при переходе с ЕНВД на ОСНО
- списание векселя
- Восстановление НДС.
- Об отражении уценки
- Как оформить прерывание учебного отпуска?
- Порядок продажи доли
- Оплата выходных по уходу за ребенком инвалидом
- Продажа ТМЦ.
- Продажа авто на ЕСХН
- Торговля автозапчастями (ЕНВД). Применение УСН
- Наименование организации в больничном листе
- Списание дебиторки.
- Применение ККТ
- Патент на сдачу в аренду квартиры, находящейся в долевой собственности
- Налогообложение интернет магазин
- Реорганизация присоединение
- Начисление НДС при утрате права применения УСН
- О налогообложении процентов по кредиту
- О реализации туристических услуг
- О транспортных расходах при ЕСХН
- Китайские специалисты (договор аренды персонала)
- Обособленные подразделения
- Списание одноразовой посуды
- НДС при выполнении работ
- Подача отчетности на сотрудников льготных профессий
- Обоснованность расходов
- ОКОФ
- Открытие обособленного подразделения
- БСО
- Реализация автомобиля
- Уведомление ПФР при замене паспорта по возрасту
- Определение размера дохода для НДФЛ при дарении имущества
- Штамп на ТОРГ-12, заменяющий форму М-4
- Ликвидация ООО
- Увольнение по сокращению численности или штата
- Расходы на разработку дизайн-проекта
- Инвентаризационная комиссия
- Списание неликвида
- Штраф
- Выкуп лизингового имущества
- Смена фамилии ИП в трудовых книжках его работников
- Паспорт директора
- Услуги доставки
- Перечисление дивидендов на банковскую карту
- Налоги с агентского вознаграждения физлицу
- Недостача
- лимит наличные
- Учет лизинга
- Распределение НДС
- Субсидия
- Амортизация компьютера, налог на имущество
- Испытательный срок материальная ответственность
- Распоряжение собственностью
- Срок полезного использования компьютерной программы и приобретенных обновлений
- Статус 13 в платежном поручении?
- Строительство- профессия
- Отражение выручки от продажи автомобиля.
- Обособленное подразделение
- Корпоративная сотовая связь
- Органиазация курсов
- Автовокзал
- Вычет по НДФЛ на ребенка, проживающий отдельно от родителя, но нах-ся на его иждевении
- Зачет аванса
- Какой документ составляется при увольнении директора приказ или решение учредителя. Кто в этом случае ставит подпись в трудовой книжке.
- О печати организации
- О составлении акта ОС-3
- О получении имущественных вычетов при продаже жилья
- Учет у туроператора, ОСНО
- Ошибки в счете-фактуре
- Премия от иностранного поставщика
- Предельная величина базы для начислений
- Тарифы страховых взносов
- Работа за комьютером
- Реконструкция
- НДФЛ
- ЕНВД реализация алкоголя в баре
- О возмещении расходов подотчетному лицу при отсутствии оправдательных документов
- Возврат взносов в СРО
- Об расходах УСН
- Перенос вычета, НДФЛ
- О необходимости начисления НДС
- Договор лизинга
- Исправление ошибки
- Организация - собственник жилья
- О заполнении чековой книжки
- Расчет пособия по уходу за ребенком сотрудницы, работающей у совместителей
- О представлении документов по требованию налогового органа
- Бухгалтерский и налоговый учет безвозмездно полученных акций
- Субсидии.
- Положен ли стандартный налоговый вычет по договору ГПХ?
- Акт по форме № ОС-1
- О порядке определения объекта налогообложения по водному налогу
- О начислении пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет
- Акцизы
- Детские подарки. НДФЛ и страховые взносы
- Налоговые последствия уменьшения уставного капитала
- ГПД
- Признание доходов при УСНО
- Об отражении в учете реализации через комиссионера
- Учет долевого строительства
- Договор инвестирования
- О выдаче займа
- Об учете расходов на реализацию товаров
- Учет в расходах разницы между минимальным и единым налогам
- Благоустройство территории. Расходы на газон
- Лизинг
- Продажа ПО
- Строительство
- Возмещение расходов
- НДФЛ
- ОКВЭД, такси
- Стандартный вычет на ребенка
- Страховые взносы ИП
- Исправление ошибок
- Уменьшение надбавок к зп
- Как учесть затраты по изготовлению основного средства после ввода его в эксплуатацию?
- Как признать расходы
- Приходный ордер
- Корректировочный счет-фактура
- Приобретение имущества ООО
- Покупка компьютера
- Неотделимые улучшения арендованного имущества
- Расходный кассовый ордер
- Турпутевка как неотъемлемую часть договора о реализации турпродукта
- Погашение облигаций
- Кто будет инвестором
- Жидкости для автомобиля.
- Увольнение по инициативе работодателя в связи с несогласием политики администрации
- определение субъекта малого предприниимательства
- Применение ЕНВД
- Бухучет