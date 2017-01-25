Минфин разрешил учесть расходы на проезд сотрудников

Финансисты разрешили учитывать при расчете налога на прибыль стоимость проезда сотрудников до места работы и обратно.
Расходы на оплату проезда к месту работы и обратно транспортом общего пользования, специальными маршрутами и ведомственным транспортом при налогообложении прибыли не учитываются (п. 26 ст. 270 Налогового кодекса РФ). Исключение составляют случаи, когда доставка работников обусловлена технологическими особенностями производства, и когда расходы на оплату проезда к месту работы и обратно предусмотрены трудовыми или коллективными договорами.
Если работники не могут добраться до компании общественным транспортом, расходы на трансфер можно учесть – письмо Минфина России от 10 января 2017 г. № 03-03-06/1/80079.
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