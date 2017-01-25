25 января у вас 2 отчета и 3 платежа

25 января – последний день сдачи электронного 4-ФСС за 2016 год и декларации по НДС за IV квартал. В этот же день нужно перечислить треть налога.
Также 25 января вмененщики должны заплатить ЕНВД. А продавцы Москвы – перечислить торговый сбор.
О том, как заполнить платежки и отчеты:
- Декларация по НДС за 4 квартал 2016 года
- Изменения в 4-ФСС
- Новое в платежных поручениях с 2017 года
- Изменения в платежных поручениях с 2017 года
- Сроки сдачи отчетности в 2017 году
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