Ошибки в платежках по взносам исправит Казначейство

ФНС попросила Федеральное казначейство организовать автоматическую перекодировку платежек по взносам, оформленных со старыми КБК и в адрес фондов (письмо от 17 января 2017 г. № ЗН-4-1/540).

Казначейство не сможет автоматически перекодировать платеж, если компания указала несуществующий КБК. В этом случае платеж должны уточнить налоговики.

С 1 января 2017 года компании платят взносы в ИФНС на новые КБК. Но не все бухгалтеры оказались в курсе изменений, некоторые перечислили взносы на старые реквизиты. Такие платежи зависли среди невыясненных.

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