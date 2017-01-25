Начислять ли взносы на компенсацию за задержку зарплаты

Компания не должна начислять взносы на компенсацию за задержку зарплаты. Такова позиция Верховного суда – определение от 28 декабря 2016 г. № 310-КГ16-17515.

Судьи признали, что компенсация за задержку зарплаты – не вознаграждение сотрудника, а материальная ответственность работодателя. Поэтому включать сумму в базу по взносам не нужно.

Решение судей основано на утратившем силу Законе от 24 июля 2009 г. № 212-ФЗ, но оно по-прежнему актуально – такие же положения есть в главе 34 НК РФ, которая сейчас регулирует взносы.

У чиновников из Минтруда противоположное мнение. Они считают, что компенсация за задержку зарплаты не указана среди необлагаемых выплат, и на нее надо начислять взносы – письмо от 27 апреля 2016 г. № 17-4/ООГ-701.



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