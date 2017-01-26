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Как платить меньше НДС в 2017 году

26 января 153 просмотра

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Можно включать в декларацию счета-фактуры, которые поступили до срока ее сдачи. Даже если дата счета-фактуры относится к началу следующего квартала.

Заявлять досрочные вычеты разрешает Минфин (письмо от 28 июля 2016 г. № 03-07-11/44208). Пример: в декларацию за I квартал компания вправе включить счета-фактуры, полученные до 25 апреля, на товары, работы или услуги, которые приобрела в марте.

Способ подходит тем компаниям, которые предоставляют покупателям отсрочку за проценты. Способ не подходит организациям, которые поставляют товары на условиях аванса или предоставляют отсрочку без процентов.

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написала на форуме журнала «Главбух»:
Если акт от поставщика датирован 2015 годом, но получили вы его только сейчас, расходы можно учесть в текущем периоде. Ведь из-за ошибки налог на прибыль в 2015 году переплатили (п. 1 ст. 54 НК РФ).

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