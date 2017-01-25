С 1 января получить ИНН можно в любой налоговой

С 1 января 2017 года человек может получить ИНН в любой налоговой, независимо от того, где живет. Заявление о постановке на учет можно подать лично или отправить по почте (Федеральный закон от 3 июля 2016 г. № 243-ФЗ).
Еще одно изменение – с 1 января ФНС перестала выдавать новым компаниям и ИП свидетельства о регистрации.
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