С 1 января получить ИНН можно в любой налоговой

С 1 января 2017 года человек может получить ИНН в любой налоговой, независимо от того, где живет. Заявление о постановке на учет можно подать лично или отправить по почте (Федеральный закон от 3 июля 2016 г. № 243-ФЗ).

Еще одно изменение – с 1 января ФНС перестала выдавать новым компаниям и ИП свидетельства о регистрации.

Другие новости по теме: