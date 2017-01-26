Материалы сайта «Главбух» (раздел «Консультация эксперта») пополнились новыми разъяснениями и консультациями.
Из них вы узнаете, как составлять налоговые декларации, расчеты по страховым взносам, начислять и уплачивать НДС, налог на прибыль, налог на имущество, НДФЛ, единый налог при УСН.
Значительная часть разъяснений посвящена взносам по обязательному социальному страхованию, а также порядку бухгалтерского и налогового учета различных хозяйственных операций.
- Командировка.
- Ставка НДС при реализации книг
- Уплата НДФЛ обособленные подразделения
- Сшить документы
- Расчеты по договору лизинга
- Возврат аванса НДС вычет
- Агентский договор
- Ошибочно пробитый чек
- Расходы по командировке
- Оформление, списание и налогообложение материалов
- Больничный иностранцу
- Начисление зарплаты
- Как принять к учету основное средство, бывшее в употреблении?
- Корректировочная счет-фактура
- Налог на прибыль, обособленное подразделение
- ОКОФ
- Можно ли по заявлению сотрудника установить ему режим неполного рабочего времени.
- Оперативно-розыскные мероприятия
- Как сообщить в налоговый орган о смене директора филиала иностранной организации.
- Передача квартиры работнику безвозмездно
- Бухгалтерские проводки если посредник участвует в расчетах
- Приобретение телевизора. Учет
- Налоговые вычеты при ЕНВД и УСН
- ЕНВД
- ЕСХН
- О возникновении обособленного подразделения при предоставлении услуг по найму работников
- Оплата импортных и экспортных товаров
- О расходах на ремонт автомобиля после ДТП
- Забалансовый учет аренда
- Ремонт Беларусь
- Как учесть взносы в СРО при УСН?
- Кассовая дисциплина, ИП
- Цессия
- договор с лизинговой компанией
- Несчастный случай
- Ошибка в отражении себестоимости
- Финансовая помощь компании от 100 % учредителя
- Переход с ОСНО на УСН
- О строительстве ОС
- О списании кредиторской задолженности
- Соблюдение лимита расчета наличными.
- НДФЛ и страховые взносы корпоратив
- Как оплатить учебный отпуск сотрудника?
- Исправление ошибки
- Лимит кассы организация с обособленными подразделениями
- Отражение реализации при наличных расчетах. Предоплата
- Условия договора на оказание рекламных услуг
- Предприятие заключило договор аренды
- О НИОКР
- Авансовый отчет. Первичные документы
- фактический адрес в счет фактуре
- Освобождение от работы во время больничного
- О договоре дарения
- Премия компенсация отпуска
- Предоставление информации
- Заполнение ТОРГ-12
- Заполнение декларации
- Уплата налога на имущество после выкупа
- Увольнение по соглашению сторон
- Больничный иностранцу
- Возможность применения УСНО
- Отказ в вычете по НДС
- Отчетность организации, которая осуществляет реализацию алкоголя
- Расходы на аренду квартиры. Документальное оформление
- Больничный
- Расходы на освоение новых производств
- Как отразить объем воды, использованный на технические нужды и объем использованный при производстве продукции?
- НДС с суммы штрафа
- бухгалтерский и налоговый учет корпоратива
- НДС расходы
- Больничный
- Увольнение
- Лимит дохода. УСН.
- Реализация разбитого автомобиля
- Учёт доходов
- Дата составления акта ОС-1
- Доход усн
- Зарплата, пособия и положения
- Списание дебиторской задолженности
- Отметка в товарном чеке
- Сокращение штата
- Нулевая отчетность НДС
- Бесплатная доставка
- Проживание сотрудников подрядчика
- 3-НДФЛ
- Оплата за третье лицо
- Сумма ошибочно пробитого чека не увеличивает сумму выручки.
- Доверенность на ТМЦ
- Как списать просроченную задолженность контрагентов при УСН доходы.
- Как оформить перевод сотрудника с временной работы в должности на постоянную.
- Обособленное подразделение при УСН
- Как учесть расходы на выплату комиссионного вознаграждения банку при УСН
- Учет операций с основными средствами
- Постановление Совета Министров
- Как заполнить путевой лист на погрузчик.
- О начислении страховых взносов на сумму прощенного долга сотруднику
- О применении рыночных цен по сделкам с взаимозависимыми лицами
- Если день пути выпадает на праздник
- Взносы на территории иностранного государства
- Удержание. Исполнительный лист.
- Переплата за электроэнергию
- Критерии отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства
- Расчеты с обособленным подразделением.
- Макулатура
- Проценты по кредиту
- Выкуп лизингового имущества
- Расчет платежей в федеральный бюджет за размещение отходов производства и потребления
- Косметический ремонт
- Экспорт услуг
- налог на мущество
- Займ директору.
- Расходы на приобретение спецодежды при расчете налога на прибыль
- Увольнение при ликвидации
- Расчет заработной платы документальное подтверждение
- Переход с УСН на ОСНО
- Сдача металлолома
- Нарушение касс. дисциплины
- Страховой стаж для расчета больничного
- Учетная политика вновь созданной организации
- Передача 100 % доли
- Детский вычет
- Уменьшение цены работ, НДС.
- Общепроизводственные расходы
- Компенсационные выплаты по уходу за ребенком до 3 лет
- Преобразование
- Код ТС.
- Заполнение больничного листа. ИНН
- Безвозмездное оказание услуг
- НДФЛ и взносы
- Возврат аванса НДС
- Порядок формирования резерва по сомнительным долгам
- Место нахождения
- О документальном подтверждении расходов на такси
- О документальном подтверждении расходов
- Расчеты наличными
- Договор возмездного оказания услуг
- прием, увольнение директора
- Экономически не обоснованные расходы
- Путевой лист
- Прощение долга по договору займа, выданного предпринимателем
- Матвыгода
- О заявлении о зачете
- Счет-фактура
- Премия и амортизация
- Отчетность в фонды.
- О применении ККТ
- ликвидация ООО
- Об учете юридических услуг
- Номер в кассовом чеке
- Оформление перевозки
- Облигации к погашению