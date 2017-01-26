За расчет по взносам банковский счет не заблокируют

Компания вовремя не представила в инспекцию расчет по страховым взносам. Заблокировать ее банковский счет инспекторы не вправе. На это указали финансисты.

Закрытый перечень оснований, по которым налоговые органы вправе приостанавливать операции по счетам организаций в банках и переводы их электронных денежных средств, приведен в статье 76 Налогового кодекса РФ. Такого основания, как задержка расчета по страховым взносам, в данном перечне нет. Поэтому инспекторы не вправе блокировать счет – письмо Минфина России от 12 января 2017 г. № 03-02-07/1/556.

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