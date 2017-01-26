За расчет по взносам банковский счет не заблокируют

Компания вовремя не представила в инспекцию расчет по страховым взносам. Заблокировать ее банковский счет инспекторы не вправе. На это указали финансисты.
Закрытый перечень оснований, по которым налоговые органы вправе приостанавливать операции по счетам организаций в банках и переводы их электронных денежных средств, приведен в статье 76 Налогового кодекса РФ. Такого основания, как задержка расчета по страховым взносам, в данном перечне нет. Поэтому инспекторы не вправе блокировать счет – письмо Минфина России от 12 января 2017 г. № 03-02-07/1/556.
Также читайте:
- Расчет по страховым взносам в ФНС в 2017 году: бланк, образец, порядок заполнения
- Новая отчетность по страховым взносам с 2017 года
- Уплата страховых взносов в 2017 году: в ПФР, ФСС РФ и ФОМС
- Платежное поручение по страховым взносам с 2017 года
- Страховые взносы в 2017 году: ставки, отчетность, КБК
Дорогой коллега, вот новая формула от "Главбуха"!
За подписку на 12 месяцев мы дарим
6 8 номеров журнала и обучение в Высшей школе "Главбуха"
На все ваши вопросы с радостью ответят по телефону