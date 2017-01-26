2-НДФЛ на дешевые подарки не подают

Организация вручили человеку подарок стоимостью не выше 4000 рублей. Подавать на него 2-НДФЛ не придется. На это указала ФНС.

Налоговые агенты отчитываются по 2-НДФЛ в инспекции ежегодно не позднее 1 апреля следующего года. В справке 2-НДФЛ отражают доходы и удержанный с них налог. Подарки не дороже 4000 рублей в год НДФЛ не облагают (п. 28 ст. 217 Налогового кодекса РФ). Подавать в этом случае 2-НДФЛ не нужно – письмо ФНС России от 19 января 2017 г. № БС-4-11/787@.

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