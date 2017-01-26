Удерживать ли НДФЛ, если компания арендует жилье для сотрудника

Если компания платит за жилье сотрудника, то у него возникает доход, с которого нужно удержать НДФЛ. К такому невыгодному выводу пришел Минфин в письме от 29 декабря 2016 г. № 03-04-05/79264.

У судей мнение иное. Не нужно удерживать НДФЛ, если компания, арендуя жилье, преследует свои интересы – обзор практики, утвержденной Президиумом Верховного Суда РФ 21 октября 2015 г.

Компания открыла филиал в другом городе и перевела туда часть сотрудников. Для них она арендовала квартиры. Когда инспекторы об этом узнали, они доначислили НДФЛ. Компания отменила доначисления в суде. Главный аргумент – для работы в филиале нужны были опытные и квалифицированные специалисты головного офиса. Чтобы перевести их в филиал, компании пришлось арендовать жилье. Без этого сотрудники отказались бы от перевода.

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