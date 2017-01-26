Пошаговая инструкция: как возместить пособия из ФСС в 2017 году

С этого года изменился перечень документов, чтобы возместить пособия из ФСС. Эта пошаговая инструкция поможет вам с первого раза получить деньги из фонда.
Шаг № 1. Проверьте цель выплаты пособия
Определите, на какие цели организация потратила деньги, которые она планирует возместить из ФСС России. За счет взносов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством ФСС возмещает:
- больничные пособия;
- пособия, связанные с рождением ребенка (например, по беременности и родам, по уходу за ребенком до 1,5 лет);
- пособия на погребение.
Пособия, связанные с рождением ребенка, и пособия на погребение полностью финансирует ФСС России. Больничные пособия организация выплачивает сотрудникам:
Шаг 2. Уменьшите взносы на сумму пособия
Уменьшите страховые взносы на сумму пособий. Если сумма пособий не превышает сумму взносов, то организация полностью зачтет пособия в счет уплаты взносов.
Из этого правила есть исключения. Не уменьшают взносы на сумму пособий:
- участники пилотного проекта. Они не выплачивают социальные пособия сами и не пользуются зачетом выплаченных сумм в счет уплаты страховых взносов;
- работодатели, которые применяют нулевой тариф взносов. Это, например, участники проекта «Сколково». Деньги на пособия сотрудникам таких работодателей ФСС России перечисляет на расчетный (лицевой) счет организации.
Читайте подробнее о том, как уменьшить страховые взносы в ФСС на:
Шаг 3. Решите: возмещать или зачитывать расходы
Шаг 4. Подайте в ФСС документы для возмещения
Пособия, связанные с несчастными случаями на производстве и профзаболеваниями, возмещайте по другим правилам – за счет взносов на травматизм. Читайте, как это сделать в рекомендации от Системы Главбух.
Также смотрите по теме:
- За счет каких источников оплачивать больничное пособие в 2017 году
- Как теперь возмещать расходы на выплату пособий, связанных с рождением ребенка, из ФСС России
- Размер пособий и выплат, которые возмещает ФСС России в 2017 году
- Схема действий: как выплатить больничное пособие
Чтобы посмотреть все материалы Системы Главбух, попробуйте бесплатный доступ на три дня.