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Пошаговая инструкция: как возместить пособия из ФСС в 2017 году

26 января 205 просмотров

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С этого года изменился перечень документов, чтобы возместить пособия из ФСС. Эта пошаговая инструкция поможет вам с первого раза получить деньги из фонда.

Шаг № 1. Проверьте цель выплаты пособия

Определите, на какие цели организация потратила деньги, которые она планирует возместить из ФСС России. За счет взносов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством ФСС возмещает:

Пособия, связанные с рождением ребенка, и пособия на погребение полностью финансирует ФСС России. Больничные пособия организация выплачивает сотрудникам:

Шаг 2. Уменьшите взносы на сумму пособия

Уменьшите страховые взносы на сумму пособий. Если сумма пособий не превышает сумму взносов, то организация полностью зачтет пособия в счет уплаты взносов.

Из этого правила есть исключения. Не уменьшают взносы на сумму пособий:

Читайте подробнее о том, как уменьшить страховые взносы в ФСС на:

Шаг 3. Решите: возмещать или зачитывать расходы

Шаг 4. Подайте в ФСС документы для возмещения

Пособия, связанные с несчастными случаями на производстве и профзаболеваниями, возмещайте по другим правилам – за счет взносов на травматизм. Читайте, как это сделать в рекомендации от Системы Главбух.

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написала на форуме журнала «Главбух»:
Если акт от поставщика датирован 2015 годом, но получили вы его только сейчас, расходы можно учесть в текущем периоде. Ведь из-за ошибки налог на прибыль в 2015 году переплатили (п. 1 ст. 54 НК РФ).

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