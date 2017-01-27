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C 1 февраля ФНС будет регистрировать только онлайн-кассы

27 января 134 просмотра

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С 1 февраля компании смогут зарегистрировать только новую онлайн-кассу. Поставить на учет аппарат старого образца не удастся.

Налоговики вправе в одностороннем порядке снять с учета кассы, которые не отвечают требованиям законодательства (п. 15 ст. 4.2 Федерального закона от 22 мая 2003 г. № 54-ФЗ). К примеру, техника не передает данные в фискальный накопитель внутри корпуса или не обеспечивает формирование фискальных документов в электронном виде (ст. 4 Федерального закона № 54-ФЗ).

ФНС в ответе на наш запрос сообщила, что инспекции будут снимать с учета такую кассу без заявлений от компаний. И уведомлять об этом тоже не станут, так как не обязаны. 

Мы выяснили, когда налоговики начнут снимать старые ККТ с учета >>



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написала на форуме журнала «Главбух»:
Если акт от поставщика датирован 2015 годом, но получили вы его только сейчас, расходы можно учесть в текущем периоде. Ведь из-за ошибки налог на прибыль в 2015 году переплатили (п. 1 ст. 54 НК РФ).

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