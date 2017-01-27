C 1 февраля ФНС будет регистрировать только онлайн-кассы

С 1 февраля компании смогут зарегистрировать только новую онлайн-кассу. Поставить на учет аппарат старого образца не удастся.

Налоговики вправе в одностороннем порядке снять с учета кассы, которые не отвечают требованиям законодательства (п. 15 ст. 4.2 Федерального закона от 22 мая 2003 г. № 54-ФЗ). К примеру, техника не передает данные в фискальный накопитель внутри корпуса или не обеспечивает формирование фискальных документов в электронном виде (ст. 4 Федерального закона № 54-ФЗ).

ФНС в ответе на наш запрос сообщила, что инспекции будут снимать с учета такую кассу без заявлений от компаний. И уведомлять об этом тоже не станут, так как не обязаны.

Мы выяснили, когда налоговики начнут снимать старые ККТ с учета >>