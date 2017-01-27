Материалы сайта «Главбух» (раздел «Консультация эксперта») пополнились новыми разъяснениями и консультациями.
Из них вы узнаете, как составлять налоговые декларации, расчеты по страховым взносам, начислять и уплачивать НДС, налог на прибыль, налог на имущество, НДФЛ, единый налог при УСН.
Значительная часть разъяснений посвящена взносам по обязательному социальному страхованию, а также порядку бухгалтерского и налогового учета различных хозяйственных операций.
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- 2-НДФЛ бывшему работнику
- Заполнение титульного листа трудовой книжки
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- Уточненные расчеты
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- Об уведомлении военкомата
- признание расхода
- резерв по сомнительным долгам
- Оформление сверхурочной работы
- Ставка НДС, покупатель российская организация
- Условия применения патента, фиксированные платежи при совмещении ЕНВД и патента, определения взаимозависимых лиц
- Внутренний контроль
- НДФЛ при приобретение имущества у физ.лица
- Применение ККМ
- ЕНВД/общественное питание
- Как принять некоммерческим организациям на работу сотрудников из других городов.
- Документы для подтверждения пособия чернобыльцам
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- Приобретение оборудования
- Прием на работу по договору ГПД, налогообложение вознаграждения по ГПД, затраты на сайт
- Расходы на поездки за границу потенциальных покупателей
- Списание погибших посевов.
- Можно ли не применять ККТ при приеме наличных денег от населения за оказанные бытовые услуги при ЕНВД
- Аванс сотруднику, который находится в командировке
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- Право требования с поставщика копии лицензии
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- О непринятии заказчиком работ
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- О представлении документов для подтверждения экспорта
- Кассовые операции
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- НИОКР
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- экспорт в Казахстан
- Налог на прибыль обособленное подразделение
- Отпуск
- Стандартный налоговый вычет на детей
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- Льгота НДС
- О документах по импортной сделке
- Питание сотрудника
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- Применение ККТ
- Благотворительность.
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- Премия по итогам года.
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- Оплата через терминал
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- ОС упрощенка
- передача в доверительное управление
- О бухотчетности
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- Вычеты НДФЛ
- Продолжительность выездной налоговой проверки, приостановление проверки
- Учетная политика
- Возмещение почтовых расходов.
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- Специальный счет
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- Ликвидация
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- Представление информации профсоюзу
- О затратах на услуги посредника
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- Достаточность договора
- Об определении налоговой базы по НДС и налогу на прибыль при экспорте
- Бухгалтерский учет предоплаты за товар
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- Как отразить в учете расходы на обучение сотрудников?
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- Земельный налог
- Ввод в эксплуатацию и проводка
- Комиссия по соц страхованию, кем заполняется больничный лист
- Сокращение
- Отражение в журнале полученных и выданных счетов- фактур документов без НДС
- Затраты по аренде. Сезонный характер. Период консервации.
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- О получении имущественного вычета
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- Первичные документы
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- Юридический адрес
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- СРО
- Единовременное пособие при рождении ребенка внешнему совместителю
- Учёт и санкции
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- Судебные расходы
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- Предъявление претензии
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- Расчет компенсации при увольнении.
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- Участие работодателя в программе софинансирования пенсии в бухучете
- Как отразить в бух. учете расходы на градостроительный план
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- Сдача отчетности при реорганизации организации
- Согласие на обработку персональных данных
- Транспортные услуги.
- Справка 2-НДФЛ
- Оплата через терминал
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- Проведение лотереи
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- Налоговый агент по НДС
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- Квартира
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- МРОТ
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- Нужно ли заводить Т-2 на совместителя и включать в график отпусков
- Реализация имущества
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- реализация оптом и в розницу НДС раздельный учет
- Пособие по уходу при увольнение в порядке перевода
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- О зачете переплаты по налогу
- Замена аккумулятора
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- Амортизационная группа легковой автомобиль
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- Беларусь
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- Передача имущества в качестве помощи
- Продажа имущества
- Реализация туристических услуг турагентом
- Переуступка права требования третьему лицу при УСН
- О задолженности ликвидированной организации
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- Об уходе в декретный отпуск сразу после приема на работу
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- Документы от неработающего родителя, при отпуске по уходу за ребенком-инвалидом
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- Задолженность ФСС за счет превышения расходов
- В каких случаях продажу доли можно не заверять у нотариуса
- Аренда помещения для Благотворительного общества
- Вклад в имущество ООО
- Ошибочное непредоставление сотруднику стандартного вычета НДФЛ
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- Модернизация ОС
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- О первичных документах
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- Финансовая помощь, получение займов от учредителей
- Налог на имущество при модернизации
- Залог
- Перечисление взносов
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- Пособие по уходу за ребенком
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- Турпутевки
- Финансовые вложения
- Отчетность и уплата налогов по обособленному подразделению
- О применении ПСН
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- ГСМ
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- Подпадает ли выставочный зал под ЕНВД
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- Ведение деятельности без регистрации ИП
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- О расходах на сотовую связь
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- Бухгалтерские проводки при передаче товара в благотворительных целях
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- Налогообложение благотворительного взноса
- Компенсация за неиспользованный отпуск при увольнении
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- Нормативные акты бухучет
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- Переплата НДФЛ
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- Доход от продажи имущества.
- НДС ортопедические изделия
- Правомерность запроса
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- Скупка ювелирных изделий
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- Земельный налог Свердловская область
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- Доплата пособия по беременности и родам до среднего заработка
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- Расходы на ГСМ
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- Микропредприятие - отчетность
- Код вычета на детей в двойном размере
- Отчетность после закрытия ИП.
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- Проверка полноты учета наличной выручки
- О выборе режима налогообложения
- Нужно ли отразить при налогообложении дебиторскую задолженность банка
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- Перевод сотрудника на надомную работу в период отпуска по уходу за ребенком
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- Оценка земли
- Трудоустройство иностранца.
- Передача земли в аренду
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- Аренда
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- Налоги, взносы по обособленному подразделению
- Право собственности
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- Когда нужно составлять доп. лист книги покупок?
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- Продажа по договору комиссии
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- Учет командировочных
- Об исправлении ошибки в журнале кассира-операциониста
- Чай, кофе. Налог на прибыль.
- Назначение земельного участка
- Суммированный учет, отпуск
- Беспроцентный займ от физлица-учредителя.
- Займ
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- Акт выездной проверки
- Квартира
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- закрыть ИП
- О восстановлении НДС
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- Вычет НДФЛ нового сотрудника
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