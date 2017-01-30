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Когда обособленное подразделение не подает расчет по взносам

30 января 322 просмотра

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Обособленное подразделение, которое не начисляет выплаты физлицам, не платит страховые взносы и не отчитывается по ним. Так разъяснили финансисты.

Обособленные подразделения начисляют выплаты в пользу физлиц, только если у них есть на это полномочия от головной организации. О таких полномочиях головная контора сообщает в свою ИФНС. Срок – один месяц со дня, когда подразделение наделили полномочиями (подп. 7 п. 3.4 ст. 23 Налогового кодекса РФ).

Если организация не уполномочила подразделение начислять выплаты и иные вознаграждения в пользу физических лиц, тогда сдает расчет по страховым взносам и платит взносы головная организация по месту своего нахождения (письмо Минфин России от 28 декабря 2016 г. № 03-04-12/78677).

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написала на форуме журнала «Главбух»:
Если акт от поставщика датирован 2015 годом, но получили вы его только сейчас, расходы можно учесть в текущем периоде. Ведь из-за ошибки налог на прибыль в 2015 году переплатили (п. 1 ст. 54 НК РФ).

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