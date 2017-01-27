Минфин объяснил, когда потребует НДФЛ со стоимости питания

Минфин объяснил, как учесть стоимость питания работников при расчете налога на прибыль и НДФЛ – письмо от 9 января 2017 г. № 03-03-06/1/80065.

Чтобы компания могла списать расходы на питание, предусмотреть его в трудовых договорах недостаточно. Нужно чтобы эти затраты были частью оплаты труда. Это значит, что компания может рассчитать сумму, которую потратила на питание каждого сотрудника. При этом стоимость питания станет доходом, с которого нужно рассчитать НДФЛ.

Если питание организовано так, что рассчитать доход каждого работника не получается, включить суммы в расходы на оплату труда нельзя.

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