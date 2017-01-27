Повышенный транспортный налог платите с марок авто из перечня Минпромторга

Транспортный налог с легковых автомобилей стоимостью более 3 млн. рублей начисляют с повышающим коэффициентом. Коэффициент используют только по автомобилям, марка которых попала в специальный перечень Минпромторга, пояснила ФНС.
Для дорогих автомобилей установлены следующие повышающие коэффициенты (п. 2 ст. 362 Налогового кодекса РФ):
- 1,1 – по автомобилям средней стоимостью от 3 млн. до 5 млн. рублей включительно, с года выпуска которых прошло от 2 до 3 лет;
- 1,3 – по автомобилям средней стоимостью от 3 млн. до 5 млн. рублей включительно, с года выпуска которых прошло от 1 года до 2 лет;
- 1,5 – по автомобилям средней стоимостью от 3 млн. до 5 млн. рублей включительно, с года выпуска которых прошло не более 1 года;
- 2 – по автомобилям средней стоимостью от 5 млн. до 10 млн. рублей включительно, с года выпуска которых прошло не более 5 лет;
- 3 – по автомобилям средней стоимостью от 10 млн. до 15 млн. рублей включительно, с года выпуска которых прошло не более 10 лет; и в отношении легковых автомобилей средней стоимостью от 15 млн. рублей, с года выпуска которых прошло не более 20 лет.
Минпромторг ежегодно, не позднее 1 марта, размещает на своем сайте перечень дорогих легковых автомобилей средней стоимостью от 3 миллионов рублей. Если марка вашего автомобиля не попала в перечень, платить с него транспортный налог в повышенном размере не придется – письмо ФНС России от 11 января 2017 г. № БС-4-21/149.
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