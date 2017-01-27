До 1 февраля сдайте декларацию по земельному налогу

Форма земельной декларации не изменилась. Бланк утвержден приказом от 28 октября 2011 г. № ММВ-7-11/696.

Декларацию сдают компании-владельцы земельных участков. Нулевые отчеты не нужны. Предприниматели декларацию по земельному налогу не сдают, они платят его по уведомлению от инспекции.

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