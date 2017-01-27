Компаниям будет проще подтвердить льготы по НДС

ФНС перейдет от сплошного к выборочному контролю льготных операций по НДС. Об этом ведомство сообщило в письме от 26 января 2017 г. № ЕД-4-15/1281. Чиновники ожидают, что это сократит объем документов и снизит нагрузку на бизнес.

Инспекторы будут запрашивать документы по льготам у некоторых компаний. Проверяющие будут учитывать налоговую историю организации:

– как долго и как часто она проводит льготные операции, вовремя ли предоставляет документы по льготам;

– нарушала ли Налоговый кодекс;

– использует ли типовые договоры.

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