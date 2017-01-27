Росстат утвердил новую форму отчета о зарплате

Компании будут сдавать новую форму № 1 «Сведения о распределении численности работников по размерам заработной платы» – приказ Росстата от 20 января 2017 г. № 29.

Все организации, которые попали в выборку, будут сдавать форму раз в два года. Малые компании от отчета в любом случае освобождены. Впервые нужно будет сдать отчет за апрель 2017 года не позднее 19 мая.

Каждая компания может проверить, какую статистическую отчетность она должна сдать в 2017 году. Исчерпывающая информация — в сервисе statreg.gks.ru.

Чтобы подстраховаться на случай спора с сотрудниками Росстата, сохраните перечень, который выдает система. Для этого сделайте и заверьте скриншот экрана.