При срыве сроков застройщик обязан выплатить неустойку

Застройщик обязан передать дольщику объект в сроки, предусмотренные договором. Если застройщик передает объект с опозданием, он платит дольщику неустойку. Ее придется выплатить, даже если дольщик уступил право требования неустойки после того, как подписал передаточный акт по объекту (постановление Арбитражного суда Московского округа от 13 января 2017 г. по делу № А41-36262/16).

А о том, как застройщику учитывать затраты на строительство квартир с отделкой и без , читайте в журнале «Учет в строительстве».