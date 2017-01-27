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При срыве сроков застройщик обязан выплатить неустойку

27 января 72 просмотра

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Застройщик обязан передать дольщику объект в сроки, предусмотренные договором. Если застройщик передает объект с опозданием, он платит дольщику неустойку. Ее придется выплатить, даже если дольщик уступил право требования неустойки после того, как подписал передаточный акт по объекту (постановление Арбитражного суда Московского округа от 13 января 2017 г. по делу № А41-36262/16).

А о том, как застройщику учитывать затраты на строительство квартир с отделкой и без , читайте в журнале «Учет в строительстве».



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написала на форуме журнала «Главбух»:
Если акт от поставщика датирован 2015 годом, но получили вы его только сейчас, расходы можно учесть в текущем периоде. Ведь из-за ошибки налог на прибыль в 2015 году переплатили (п. 1 ст. 54 НК РФ).

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