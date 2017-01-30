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ФНС рассказала, кому сдавать 3-НДФЛ за 2016 год

30 января 371 просмотр

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Сдать 3-НДФЛ за 2016 год нужно до 2 мая. Об этом напомнила ФНС в информационном сообщении .

 3-НДФЛ сдают «физики», которые:

– продали в  прошлом  году имущество, которым владели менее минимального срока (как правило, это пять лет);

– принимали  подарки дороже 4000 рублей;

– выиграли в лотерею;

– сдавали имущество в аренду;

– получали доход от зарубежных источников.

Сдать отчет должны предприниматели, нотариусы и адвокаты, которые занимаются частной практикой.

Заплатить налог нужно не позднее 17 июля 2017 года.

Инспекторы рассказали об особенностях 3-НДФЛ за 2016 год:

  • «Физики», с доходов которых компания не смогла удержать налог, больше не сдают 3-НДФЛ. Налоговики сами отправят гражданам квитанции на уплату налога . Заплатить НДФЛ нужно до 1 декабря 2017 года.
  • Физлица, которые продали недвижимость  после 1 января 2016 года, считают НДФЛ по новым правилам. Для целей НДФЛ доход от продажи недвижимости не может быть меньше кадастровой стоимости, умноженной на 70 процентов (п. 5 ст. 217.1 НК РФ). Даже если по факту объект продан за меньшие деньги.
Образец 3-НДФЛ за 2017 год >>


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написала на форуме журнала «Главбух»:
Если акт от поставщика датирован 2015 годом, но получили вы его только сейчас, расходы можно учесть в текущем периоде. Ведь из-за ошибки налог на прибыль в 2015 году переплатили (п. 1 ст. 54 НК РФ).

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