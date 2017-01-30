ФНС рассказала, кому сдавать 3-НДФЛ за 2016 год

Сдать 3-НДФЛ за 2016 год нужно до 2 мая. Об этом напомнила ФНС в информационном сообщении .

3-НДФЛ сдают «физики», которые:

– продали в прошлом году имущество, которым владели менее минимального срока (как правило, это пять лет);

– принимали подарки дороже 4000 рублей;

– выиграли в лотерею;

– сдавали имущество в аренду;

– получали доход от зарубежных источников.

Сдать отчет должны предприниматели, нотариусы и адвокаты, которые занимаются частной практикой.

Заплатить налог нужно не позднее 17 июля 2017 года.

Инспекторы рассказали об особенностях 3-НДФЛ за 2016 год: