ФНС рассказала, кому сдавать 3-НДФЛ за 2016 год

Сдать 3-НДФЛ за 2016 год нужно до 2 мая. Об этом напомнила ФНС в информационном сообщении .
3-НДФЛ сдают «физики», которые:
– продали в прошлом году имущество, которым владели менее минимального срока (как правило, это пять лет);
– принимали подарки дороже 4000 рублей;
– выиграли в лотерею;
– сдавали имущество в аренду;
– получали доход от зарубежных источников.
Сдать отчет должны предприниматели, нотариусы и адвокаты, которые занимаются частной практикой.
Заплатить налог нужно не позднее 17 июля 2017 года.
Инспекторы рассказали об особенностях 3-НДФЛ за 2016 год:
- «Физики», с доходов которых компания не смогла удержать налог, больше не сдают 3-НДФЛ. Налоговики сами отправят гражданам квитанции на уплату налога . Заплатить НДФЛ нужно до 1 декабря 2017 года.
- Физлица, которые продали недвижимость после 1 января 2016 года, считают НДФЛ по новым правилам. Для целей НДФЛ доход от продажи недвижимости не может быть меньше кадастровой стоимости, умноженной на 70 процентов (п. 5 ст. 217.1 НК РФ). Даже если по факту объект продан за меньшие деньги.