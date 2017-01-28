Материалы сайта «Главбух» (раздел «Консультация эксперта») пополнились новыми разъяснениями и консультациями.
Из них вы узнаете, как составлять налоговые декларации, расчеты по страховым взносам, начислять и уплачивать НДС, налог на прибыль, налог на имущество, НДФЛ, единый налог при УСН.
Значительная часть разъяснений посвящена взносам по обязательному социальному страхованию, а также порядку бухгалтерского и налогового учета различных хозяйственных операций.
- Учёт дохода при УСН
- Прием на работу иностранцев
- Реализация земельных участков
- Заполнение форм КС-11 и КС-14
- Какой размер оклада нужно указывать в приказе о приеме на работу
- Учебный отпуск
- Начисление дивидендов
- Доверенность
- определение ОКОФ
- Возврат, ПФР
- Обособленное подразделение.
- Компенсация использования авто
- Договор безвозмездного хранения
- Сух пайки для сотрудников
- Экспорт в Казахстан
- Путевые листы
- Реорганизация
- Проценты за отсрочку платежа.
- Регистрация ИП
- О командировочных расходах
- Доход при отзыве платежа
- О выплате дивидендов
- Лизинговые платежи
- Учет программного обеспечения
- Инвентаризационная стоимость недвижимости для исчисления налога на имущество
- Уточнение
- Отпуск
- Проводки по удержанию из зарплаты
- Разногласия при оказании услуг
- Обязательный аудит
- Как оформить и отразить в бухучете передачу материалов в переработку
- Как отразить в бухучете возврат аванса
- Установление режима работы
- Учет лизинговых платежей, полученной субсидии
- Возможность применения УСН микрофинансовыми организациями, выдача займов физ. лицам в целях налогообложения НДС
- Счет-фактура получен в более позднем периоде
- Выплата зарплаты
- Оплата доп. выходных
- экспорт в Казахстан
- Недостачи
- Оборудование для уборки снега. Учет
- Увольнение по собственному желанию при сокращении
- Упаковка будет вновь использоваться
- Переезд в другой город
- Зачет или возврат переплаты по страховым взносам
- Договор субаренды
- Возврат авиабилета
- Сведения о бенефициарах
- Как отразить в бухучете и при налогообложении приобретение ГСМ по топливным картам
- Предоставление отпуска.
- Как учесть кассовый аппарат?
- Произошел сбой в кассовом аппарате
- Штраф за нарушение ПДД
- Продажа старых аккумуляторов
- Книга доходов и расходов
- Учёт расходов
- Раздельный учет НДС.
- Списание хозинвентаря
- Сроки уведомления ФНС
- Утилизационный сбор
- Не сдана декларация по УСН
- Расчет бонуса
- Налогообложение зарплаты иностранного струдника
- Увольнение по состоянию здоровья
- привлечение к субсидиарной ответственности
- Документы в валюте
- НДС
- Добровольный отказ от ЕНВД
- Ответственность учредителей
- Как вернуть переплату не по налоговым обязательствам
- Работа сотрудника, находящегося в отпуске по уходу за ребенком
- Переход на УСНО
- Неотфактурованная поставка
- Удержание алиментов
- Запись в трудовой при выходе на пенсию
- УСНО субсидии
- К какой амортизационной группе отнести тахеометр.
- Займ
- О порядке удержания по исполнительным листам
- Ставки транспортного налога
- Диагностика автомобилей ЕНВД
- Неоплаченный устав
- Декларация по водному налогу
- Как списать товар в бух. и налоговом учете
- Возврат товара от покупателя
- Средняя численность для ЕНВД.
- Доначисление налога на прибыль за прошлые годы по итогам проверки
- Расчет площади для ЕНВД
- О правовом значении писем и приказов ФНС России
- Задолженность за обучение
- Исполнительные листы
- Неверный код тарифа в разделе 2 формы РСВ 1
- СПИ
- Бухгалтерский учет при строительстве основных средств хозспособом
- взносы в НПФ
- Заполнение счета-фактуры
- Система налогообложения интернет магазин
- Об учете лизингового имущества
- Два сотрудника работают на одной должности
- Налоговый агент
- ИП патент
- О начислении НДФЛ по договорам ГПХ
- Об оплате дней командировки, приходящихся на выходной
- Агентский договор. Документы налогообложение.
- Перерасчет ЗП. Исправление ошибок
- Учет возмещения ущерба
- Пени за просрочку лизингового платежа
- Перевозка груза, ТН, ТТН. ИП, ЕНВД
- Рервичные документы при наличии обособленных
- Возврат товара покупателем
- Аренда
- Один авансовый отчет на 2 командировки
- Дубликат трудовой книжки.
- Включается ли стоимость гарантии в первоначальную стоимость основного средства
- Об использовании накопительной части пенсии
- Перевозка алкогольной продукции
- Договор аренды
- Новые формы заявлений
- Пособие по уходу за ребенком до 1,5 года
- Заявление о начале деятельности на ЕНВД.
- Срок полезного использования
- НДФЛ с аванса
- Оприходование и списание ГСМ
- Внутреннее совмещение должностей генеральным директором
- Как учесть увеличение оклада при расчете отпускных?
- Налоговая отчетность вновь созданной организации
- Изменения типа АО
- Документальное оформление поступления тмц
- Обязанность и ответственность
- Порча товаров НДС и налог на прибыль
- Расходы на товары при усн
- Минимальная наценка
- Может ли ИФНС отказать в возмещении НДС
- Дистанционный сотрудник
- МФО УСН
- Чем выгоден или не выгоден взаимозачет для продавца и покупателя
- Можно ли при расчете среднего заработка не учитывать единовременную премию.
- Об учете лизинговых платежей в части выкупной стоимости
- Упрощенная процедура ликвидации через банкротство
- Сообщение о закрытии счета
- Материальная помощь/компенсация за неиспользованный отпуск
- ГПД с гр. Белоруссии
- Подпись в кассовых документах
- Взаимозачет