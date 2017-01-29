Материалы сайта «Главбух» (раздел «Консультация эксперта») пополнились новыми разъяснениями и консультациями.
Из них вы узнаете, как составлять налоговые декларации, расчеты по страховым взносам, начислять и уплачивать НДС, налог на прибыль, налог на имущество, НДФЛ, единый налог при УСН.
Значительная часть разъяснений посвящена взносам по обязательному социальному страхованию, а также порядку бухгалтерского и налогового учета различных хозяйственных операций.
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- Как подтвердить доход, полученный у предыдущего работодателя
- Об ошибке в счете-фактуре
- Совместная деятельность
- Заполнение вкладыша трудовой книжки об образовании
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- Универсальный передаточный документ
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- Подразделения
- Алкоголь в стоимости услуг
- Разъяснения международных стандартов
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- Резерв по отпускам
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