Материалы сайта «Главбух» (раздел «Консультация эксперта») пополнились новыми разъяснениями и консультациями.
Из них вы узнаете, как составлять налоговые декларации, расчеты по страховым взносам, начислять и уплачивать НДС, налог на прибыль, налог на имущество, НДФЛ, единый налог при УСН.
Значительная часть разъяснений посвящена взносам по обязательному социальному страхованию, а также порядку бухгалтерского и налогового учета различных хозяйственных операций.
- На основании каких документов выплачиваются суточные, когда составляется авансовый отчет?
- Определение амортизационной группы
- Реализация товара через интернет-магазин(система налогообложения).
- Начисление амортизации по основным средствам, переданным по договору консигнации
- Бухгалтерский и налоговый учет талонов на утилизацию ТБО
- Является ли бухгалтерский баланс ООО коммерческой тайной?
- Ведение журнала кассира - операциониста при работе нескольких кассиров одновременно
- Вычет по НДС по счетам-фактурам за прошлые периоды
- Расчет за квартиру векселями. Имущественный вычет по НДФЛ
- Предоставление документов по требованию налоговой
- Аттестация рабочих мест сотрудников, имеющих разъездной характер работы
- Продажи товаров
- Передача в аренду предмета залога
- Малое предприятие
- Учет ОС
- Лимит расчетов наличными
- корректирующие РСВ-1 и 4-ФСС
- Найм жилого помещения
- Командировка сотрудника, который занят на работе с вредными условиями и стаж. дающий право на доп. отпуск и льготную пенсию
- Оплата больничного.
- НДС
- гос.контракт
- Как оплатить один день в счет ежегодного отпуска
- Ремонт помещения, сданного в аренду
- Торговые представители
- О порядке изменения ставки НДС в счете-фактуре от поставщика
- 223-фз
- Как списать в бух. учете программное обеспечение, определить срок полезного использования?
- Z- Отчет при отсутствии выручки
- Оплата по безналу. Применение ЕНВД
- Посредник УСН
- НДС с реализации товаров по агентскому договору?
- Регистрация ТС
- Оплата проезда до места проведения отпуска и обратно
- Безвозмездная помощь
- О расчете чистых активов для выплаты доли учредителю
- О документальном оформлении расчетов с субподрядчиком
- Открыть кафе
- Совместная деятельность
- Об определении статуса контрагента
- Налоговые риски расчетов с посредником-нерезидентом
- Учёт расходов
- Об авансах по зарплате
- Земельный участок
- Внутренний контроль
- Объект транспортного налога. Погрузчик
- Импорт из Казахстана. Транспортные услуги. НДС.
- Командировочные в валюте
- Учетная политика
- Срок проверки.
- продажа ООО
- Замена лизингополучателя
- Как разобраться с переоценкой основных средств отраженной на 83 счете.
- Сообщать об открытии овернайт
- Дарение
- СП-31
- Страховые взносы в фиксированном размере при совмещении УСН и ЕНВД
- Расходы на продажу земельного участка
- Централизованная уплата налога на прибыль. Уведомление
- ККТ при раздельном учете
- О перепредъявлении потребленной энергии арендодателем
- Образцы товара, полученные от поставщика
- Пособия (компенсации), выплачиваемые работодателем
- суточные при однодневных командировках, корректировка расчетов
- Перевозка товара НДС
- требование о представлении документов при проверке
- Тариф страховых взносов
- Налоговый агент, прибыль
- Открытие счета
- Учет суммы прощенного долга при расчете налога на прибыль
- Санкции за несвоевременное перечисление взносов, налогов
- Отчетность предпринимателя ЕНВД
- О приобретении основных средств
- Водный налог
- Уточнение в поданном отчете в ПФР РФ.
- Неустойка
- Возврат госпошлины
- О рабочем дне внешнего совместителя
- Расходы по обычным видам деятельности
- Временный ввоз
- Страховые взносы в фиксированном размере при совмещении УСН и ЕНВД
- Применение УСН
- Недвижимость территориально отдаленная. Учет
- Применение журнала учета работников, выбывающих в служебные командировки
- ОКОФ
- Амортизация
- Компенсация ущерба
- Обязан ли сотрудник компенсировать стоимость обучение при увольнении?
- ГСМ
- Подлежит ли,розничная торговля обязательному переводу на спец. режим?
- Ошибка в книге покупок
- Перевод задолженности на счета расчётов
- Работа на компьютере медосмотр, компенсация
- Об амортизации ОС
- Об оплате товара через интернет
- О применении льготы по НДС
- проценты на покрытие
- Отчет агента.
- Излишне выплаченная зарплата
- Внутренний документооборот
- Ведомость
- Неотделимые улучшения
- Обязанность встать на учет в налоговой инспекции
- НДС
- Зачет излишне удержанного НДФЛ
- Бонус от поставщика
- Выездная налоговая проверка
- Скидка. Кредит нота
- Кассовые книги и штраф
- ИП НДФЛ
- Взаимозачет
- Документальное оформление при посреднических сделках.
- Ставка НДФЛ по нерезидентам
- Обосбленное подразделение
- Первоначальная стоимость ГСМ
- Расходы на оформление загранпаспорта
- Лимит расчетов наличными
- НДФЛ прощение долга
- Покупка здания с земельным участком
- Консульский сбор.
- НДС с услуг оказанный иностранной организацией
- Продажа сайта
- Учет шин
- Списание ОС
- Заполнение 7 раздела декларации по НДС
- О передаче имущества одним филиалом другому
- Об переходе с ОСНО на УСН
- Как поставить на учет в Ростехнадзоре экскаватор и принять по нему к вычету НДС.
- НДФЛ
- Самостоятельный зачет
- Штрафные санкции
- Доброволец оплата проезда и проживания
- Контролируемые сделки (уступка права требования). Уведомление.
- Временные разницы
- Как учитывать расходы по оплате аренды и пени зем.участков
- Неотделимые улучшения
- Простой транспорта
- расходы лизингополучателя
- Сведения о контролируемой сделке
- можно ли уменьшить срок полезного использования?
- Заполнение больничного листа
- Контролируемые сделки
- Исключение из ЕГРЮЛ
- Уточненная декларация.
- Оформление больничного листа
- Средний заработок совместителю
- ИП, уменьшение единого налога на взносы
- Кассовая дисциплина