Как заполнять раздел 3 уточненного расчета по страховым взносам

ФНС разъяснила, как отражать персонифицированные сведения в уточненном расчете по страховым взносам.

Персонифицированные сведения о застрахованных лицах указывают в разделе 3 расчета. В уточненном расчете в этот раздел включают сведения только о тех застрахованных лицах, по которым что-то меняют или дополняют. При этом порядковый номер физлица в корректировке должен совпадать с порядковым номером, который указали в первичном расчете. Об этом – в письме ФНС России от 10 января 2017 г. № БС-4-11/100@.

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