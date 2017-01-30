Взносы по платежкам с неверным КБК и получателем не потеряются

Январские платежки со старыми КБК и неверным получателем платежа автоматически перекодируют.
Налоговики перекодируют платежки по страховым взносам со старыми КБК и реквизитами получателя платежа (ИНН, КПП). Это касается платежек, которые оформили с операционного дня 11 января 2017 года. ФНС договорилась с Федеральным казначейством, что оно перекодирует платежки с операционного дня 3 января 2017 года (письмо ФНС России от 17 января 2017 г. № ЗН-4-1/540@).
Также читайте:
- Платежное поручение по страховым взносам с 2017 года
- КБК по страховым взносам в 2017 году
- Справочник кодов бюджетной классификации (КБК) на 2017 год
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