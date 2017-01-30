Пожаловаться на коллекторов можно по специальному телефону

Общественная палата открыла специальную горячую линию, на которую можно сообщить о нарушении закона коллекторами – 8-800-737-77-66. Об этом Палата сообщила на своем сайте.

Звонок из любого региона бесплатный. Время работы горячей линии: с понедельника по четверг с 9 до 18, в пятницу – с 9 до 16:45 по Москве.

С 1 января 2017 г. вступил в силу Федеральный закон от 3 июля 2016 г. № 230-ФЗ, который регулирует работу коллекторов. В законе прописаны требования к коллекторским агентствам и правила их общения с должниками. Например, коллекторы не вправе беспокоить должников в будни с 22.00 до 8.00, а в выходные и праздники – с 20.00 до 9.00.

Заниматься коллекторской деятельностью могут организации, включенные в специальный реестр судебных приставов.

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