Похищенные деньги при УСН в расходы не списывают

Компании и предприниматели на УСН не вправе списывать на расходы суммы похищенных денежных средств. На это указали финансисты.

Перечень расходов, которые вправе признавать на УСН, приведен в пункте 1 статьи 346.16 Налогового кодекса РФ. Этот перечень закрыт. Расходы в виде похищенных денежных средств в нем не названы, поэтому они не учитываются (письмо Минфина России от 19 декабря 2016 г. № 03-11-06/2/76035).

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